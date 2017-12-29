المرصد: القوات السورية تستهدف ريفي إدلب وحماة بـ 1650 غارة جوية

أفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن باستهداف قوات النظام السوري بـ 1650 غارة جوية، مناطق في ريفي إدلب وحماة، منذ بداية القصف يوم الاثنين الماضي.



وقال عبدالرحمن - في تصريح لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - إن 100 ساعة من القصف المكثف على ريف إدلب الجنوبي الشرقي وريف حماة الشمالي الشرقي؛ أسفر عن مقتل 41 مدنيا من بينهم 11 طفلا، بالإضافة إلى مقتل 48 عنصرا من مسلحي جبهة تحرير الشام، وذلك منذ بداية القصف يوم الاثنين الماضي.



وأشار إلى وجود أكثر من 30 قرية يسيطر عليها تنظيم (داعش) الإرهابي في ريف حماة الشمالي الشرقي، لافتا إلى أن نحو 100 ألف سوري فروا نتيجة القصف المكثف على المناطق الواقعة في ريف حماة الشمالي الشرقي وريف إدلب الجنوبي الشرق

