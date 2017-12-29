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برلمان

حقوق البرلمان تدين استهداف كنيسة حلوان .. وتؤكد : الشرطة قادرة على المواجهة

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 04:22 م
صدى البلد
فريدة على - أمينة الدسوقى
وصف النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار ورئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، الحادث الارهابى الذى تعرضت له كنيسة مارى مينا بحلوان بالخسيس وأن من قاموا به لادين لهم ولاوطن.

وأشاد " عابد " فى بيان له اصدره منذ قليل بقدرة الاجهزة الأمنية على إحباط محاولة تفجير الكنيسة بعد محاولة اقتحامها وتفجيرها والقبض على الارهابي مرتكب الواقعة، وبحوزته سلاح الي و5 خزن الي، و150 طلقة، بالإضافة إلى قنبلة، قبل قيامه بمحاولة إلقائها على الكنيسة.

وتقدم النائب علاء عابد بخالص العزاء لاسر شهداء هذا الحادث ومنهم أمين شرطة و6 مواطنين داعيا المولى عز وجل ان يسكنهم فى فسيح جناته وان يمن بالشفاء العاجل على المصابين.

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