وزير الأوقاف يبين الحكمة في زيادة أبواب "الجنة" عن "النار" .. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن أهل العلم قالوا إن رب العزة جعل أبواب جهنم سبعة وأبواب الجنة ثمانية هذا دليلًا على أن الأصل هو "الرحمة" فرحمة الله أوسع من غضبه وهو القائل عز وجل فى كتابه الكريم { قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ }.



وأضاف «مختار» خلال خطبة الجمعة اليوم، بعنوان: «القرآن الكريم وأثره فى تقوية الجوانب الإيمانية»، أنه يجب علينا جميعًا أن لا نقنط من رحمة الله لا فى غفران الذنوب ولا من كان منا مريضًا بأن يمنحه الله الشفاء ولا من كان فقيرًا أن يمنحه الله السعة لكنه يجب علينا أن نعمل ونأخذ بالأسباب لنفرج كروب المكروبين وهموم المهمومين وأن نأخذ بيد المتعسرين والمحتاجين وبيد العاصين إلى طريق التوبة ولا نكفرهم ولا نيأسهم من دينهم ولا من رحمة الله فرب العزة يبسط يده بالليل ليتوب مسيئ النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيئ الليل حيث قال فى كتابه الكريم { وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ}.



وقد حضر الصلاة اليوم، المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء القناة، والعميد إيهاب رشاد رئيس مدينة حلايب، ولفيف من علماء الأزهر والأوقاف، بمسجد «التوبة» بمدينة حلايب وشلاتين، محافظة البحر الأحمر.

