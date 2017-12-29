ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

وزير الأوقاف يبين الحكمة في زيادة أبواب "الجنة" عن "النار" .. فيديو

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 03:12 م
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن أهل العلم قالوا إن رب العزة جعل أبواب جهنم سبعة وأبواب الجنة ثمانية هذا دليلًا على أن الأصل هو "الرحمة" فرحمة الله أوسع من غضبه وهو القائل عز وجل فى كتابه الكريم { قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ }.

وأضاف «مختار» خلال خطبة الجمعة اليوم، بعنوان: «القرآن الكريم وأثره فى تقوية الجوانب الإيمانية»، أنه يجب علينا جميعًا أن لا نقنط من رحمة الله لا فى غفران الذنوب ولا من كان منا مريضًا بأن يمنحه الله الشفاء ولا من كان فقيرًا أن يمنحه الله السعة لكنه يجب علينا أن نعمل ونأخذ بالأسباب لنفرج كروب المكروبين وهموم المهمومين وأن نأخذ بيد المتعسرين والمحتاجين وبيد العاصين إلى طريق التوبة ولا نكفرهم ولا نيأسهم من دينهم ولا من رحمة الله فرب العزة يبسط يده بالليل ليتوب مسيئ النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيئ الليل حيث قال فى كتابه الكريم { وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ}.

وقد حضر الصلاة اليوم، المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء القناة، والعميد إيهاب رشاد رئيس مدينة حلايب، ولفيف من علماء الأزهر والأوقاف، بمسجد «التوبة» بمدينة حلايب وشلاتين، محافظة البحر الأحمر.

ترشيحاتنا

محمد العدل يسخر من وليد فواز بعد تصريحاته الأخيرة عقب الطلاق

نجل عبد الناصر يكشف معلومات جديدة عن حادث المنشية.. فيديو

منة فضالى لـ مى سليم: مبروك الطلاق.. زمن الرجالة خلص

الساحر التركى لـ صدى البلد: المصل المصرى أنقذ حياتي.. فيديو وصور

الحبس سنة لـ البلتاجي لإهانة المحكمة في قضية التخابر مع حماس

نجل جمال عبد الناصر: عمر ما دخل بيتنا مياه معدنية.. فيديو

أمين مجلس الآثار يكشف حقيقة لعنة تابوت الإسكندرية.. اكتشاف مادة سائلة تغمره.. ومصدر: ليس زئبق أحمر.. صور

ليفربول يسخر من لاعبي الدوري الإنجليزي بسبب محمد صلاح .. صور

وزير الرياضة: نسير على نهج الرئيس السيسي ونسعى لتطوير الرياضة.. فيديو

إبراهيم سعيد يسخر من اتحاد الكرة بسبب المدير الفني

لحظة فتح تابوت الإسكندرية الغامض وماذا وجدوا بداخله..صور

مرتضى منصور: مليون دولار في الموسم لـ طارق حامد بالوحدة السعودي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مؤسسات الدولة إيد واحدة في استعادة كنوزها المنهوبة.. استرداد ٩٧٥ قطعة من ١٠ دول في عامين.. منها 586 في 2017.. صور

شاهد.. حفل افتتاح مهرجان المسرح القومى

تعلمي طريقة تنسيق الستائر على الدهانات والأثاث.. صور

تصاميم ونصائح تمنحك مساحة أكبر فى المطبخ.. صور

لحظة فتح تابوت الإسكندرية الغامض وماذا وجدوا بداخله..صور

فيديو

مختار جمعة : 1.400 مليار جنيه إيرادات متوقعة للأوقاف في 2018
وزير الرياضة عن الأهلي والزمالك: محدش مع حد ضد حد.. فيديو
منى عمر تكشف ما يدور خلال القمم الرئاسية.. فيديو
هنا الزاهد تدخل في نوبة بكاء على الهواء.. فيديو
وزير الشباب: الرياضة استثمار كبير لا يفهمه سوى القليل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟