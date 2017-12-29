منتخب اليد للرجال يتوج ببطولة لاتفيا الودية

توج المنتخب الوطنى المصرى لكرة اليد للرجال ببطولة لاتفيا الودية التى استضافتها مدينة ريجا خلال الفترة من 25 إلى 29 من شهر ديسمبر الحالى بعد تعادله فى مباراته الثالثة والأخيرة اليوم الجمعة مع منتخب لاتفيا بنتيجة 26 - 26 .



وكان المنتخب المصرى قد حقق الفوز على استونيا 22/31 و على هولندا 21/24 قبل أن يتعادل مع لاتفيا فى ختام الدورة.

وتأتى مشارك منتخب مصر لكرة اليد فى دورة لاتفيا فى إطار استعداداته لخوض بطولة أمم أفريقيا فى الجابون فى منتصف شهر يناير القادم.