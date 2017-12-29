كنائس القليوبية تستعد لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد.. تعزيزات أمنية مشددة وتوزيع بوابات كشف المعادن على الكنائس لتأمينها .. عشماوي يعلن حالة الطوارئ ويؤكد : مصر دائما رمز للصمود.. فيديو

محافظ القليوبية يعقد اجتماعا لبحث الاستعدادات لأعياد رأس السنة وعيد الميلاد المجيد

تكثيف التواجد الأمنى حول الكنائس والمطرانيات لتأمين الاحتفالات

الاهتمام بنظافة المناطق المحيطة بالكنائس وإزالة الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين

استعدت محافظة القليوبية لاحتفالات أعياد رأس السنة والميلاد المجيد على مستوى المحافظة حيث رفعت المحافظة حالة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الامنية والتنفيذية لتأمين الاحتفالات.وقال اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية إنه عقد اجتماعا لمناقشة الاستعدادات لاعياد رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد وذلك بحضور القيادات الامنية والعقيد أحمد الحديدي المستشار العسكري للمحافظة ونيافة الانبا مرقص اسقف شبرا الخيمة ونيافة الانبا بطرس اسقف شبين القناطر والاب جرجس وكيل مطرانية بنها وقويسنا وعدد من الكهنة والقساوسة وذلك لاستعراض استعداد الأجهزة التنفيذية للاحتفال بأعياد رأس السنة وعيد الميلاد المجيد.وأكد محافظ القليوبية أنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوي تزامنا مع الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد مشيرا الى انه تم التنسيق مع مديرية الامن لتكثيف الخدمات الامنية بمحيط الكنائس لتأمينها كما كلف رؤساء المدن والاحياء برفع درجات الاستعداد والاهتمام بنظافة المناطق المحيطة بالكنائس وإزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين وتكثيف الحملات الرقابية خلال الأيام القادمة.وقال عشماوى ان روح الاستقرار والمحبة تعم مصر وستظل مصر دائما رمزا للمحبة والسماحة بين جميع أبنائها الذين سيظلون صفًا واحدا خلف قيادتهم السياسية مقدما للاقباط التهنئة بمناسبة اعياد الميلاد.من ناحية أخرى قام رؤساء المدن بالمحافظة بعمل جولات ميدانية بمحيط المناطق المتواجدة بها الكنائس على مستوى المحافظة لمتابعة اعمال الاستعداد ورفع اى قمامة او مخلفات بمحيط الكنائس وكذلك تكثيف اعمال الانارة بالاعمدة وازالة اى اشغالات بمحيط الكنائس كما تم المرور على اماكن الخدمات الامنية امام الكنائس وتنسيق العمل بينها وبين الاجهزة التنفيذية بكل مدينة ومركز.من جانبها رفعت أجهزة الامن بالقليوبية حالة الإستنفار الامنى بجميع قطاعاتها وعززت من تواجدها حول مطرانيات وكنائس المحافظة لتامين الاحتفالات وتحسبا لأى حالات طارئة خاصة عقب حادث كنيسة حلوان الارهابى وقبيل الاحتفال بأعياد رأس السنة والميلاد.وانتشرت دوريات أمنية بالقرب من المطرانيات وتم غلق بعض الشوارع المؤدية إليها وخاصة الكبرى كمطرانية بنها وشبرا الخيمة بالحواجز الحديدية ومنع وقوف السيارات والدراجات البخارية كما تم الدفع بعناصر من الشرطة السرية والمفرقعات لتمشيط محيط الكنائس وتأمينها.وقال اللواء ايهاب خيرت مدير أمن القليوبية انه تم وضع خطة محكمة لتامين احتفالات رأس السنة واعياد الميلاد مشيرا الى ان أجهزة الامن بالقليوبية رفعت حالة الإستنفار الامنى بجميع قطاعاتها لتأمين الاحتفالات والتصدى لاى أحداث طارئة.وأشار خيرت الى أنه تمت زيادة أعداد أفراد الخدمات الأمنية المعنية بتأمين الكنائس على مستوى المحافظة وعددها أكثر من 100 كنيسة فضلا عن تكثيف التواجد الأمنى والدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة وفرض طوق أمني حول مطرانية بنها وشبرا الخيمة والخصوص وتوابعها وكذلك كنائس جميع مراكز المحافظة.