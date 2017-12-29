هاني الناظر يقدم أفضل وسيلة لعلاج الفطريات .. تعرفى عليها.. فيديو

قال الدكتور "هاني الناظر" استاذ الامراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث "سابقا"، إن مشكلة جفاف البشرة في الشتاء أمر شائع الحدوث، حيث ان البشرة تفقد المواد الدهنية بداخلها.



وأضاف "الناظر" خلال ندوته في «صدى البلد»، أنه «يجب استخدام مواد آمنة وطبيعية، وعدم اللجوء إلى كل ما هو يحتوي على مواد كيميائية، لذا فإن الفازلين الطبي الوسيلة الأفضل والآمن في ترطيب البشرة، وتجنب جفافها، وليس له أي آثار جانبية»، مؤكدًا أن ربة المنزل تستخدم المياه بشكل كبير طوال اليوم، وهو ما يجعلها أكثر عرضة لجفاف البشرة، وتشققها، باستخدام الفازلين في هذه الحالة يوفر لها الحماية المطلوبة خلال اليوم.



وأوضح أستاذ الامراض الجلدية، أن «عدم تجفيف اليد جيدًا بعد استخدام المياه، يمكن أن يتسبب في تكوين فطريات على الجلد، ويكمن العلاج الأمثل لمحاربتها بعد تجفيف اليد استخدام بودرة التوسيد في الصباح، وقبل النوم استخدام كريم دكتاكورت».