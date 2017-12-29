ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الأرصاد تزف بشرى سارة للمصريين حول شتاء 2018

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 03:59 م
صدى البلد
مــحـــمــــد مــجــــــدي
قالت الدكتورة إيمان شاكر، خبيرة الأرصاد الجوية، إن فصل الشتاء لعام 2018، سيكون فصلا عاديا جدا، ولا وجود لأي ظواهر أو تقلبات مقلقة خلاله.

وأضافت «شاكر» في تصريح لـ«صدى البلد» إن شتاء 2018 بدأ في 21 ديسمبر الجاري وسينتهي في 20 مارس 2018، ولن يكون هناك فوارق كبيرة بينه وبين السنوات الماضي، لافتة إلى أن الأرصاد بإمكانها التوقع بالظواهر الجوية خلال 4 أيام فقط، أما إذا زاد عدد أيام التنبؤ فإن النتائج لا تكون دقيقة.

وأوضحت أن هذا الشتاء مثل مثل باقي الفصول الباردة لا يخلو من حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مع انخفاض واضح في درجات الحرارة.

وقدمت خبيرة الأرصاد الجوية نصائحها للمواطنين خلال فصل الشتاء، وهي ضرورة ارتداء الملابس الشتوية، والقيادة بهدوء على الطرق خاصة في مناطق الأمطار، والابتعاد عن الأنشطة البحرية خاصة في البحر الأبيض والمتوسط خلال يومي الأحد والاثنين، نظرا لاضطراب الحوال الجوية هناك.

ترشيحاتنا

نجل عبد الناصر يكشف معلومات جديدة عن حادث المنشية.. فيديو

خبير بترولي: ثورة يوليو أممت أهم شركتين في مصر

شاهد.. محمد صلاح ينشر صورة جديدة في جزر المالديف

ريال مدريد عينه على جوهرتي باريس سان جيرمان

مصر تحقق 4 ميداليات للتايكوندو في دورة الألعاب الإفريقية للشباب

تعلمي طريقة تنسيق الستائر على الدهانات والأثاث.. صور

نجل جمال عبد الناصر: عمر ما دخل بيتنا مياه معدنية.. فيديو

وزير الداخلية الأسبق: محمد مرسي كان مسئول الإخوان في ميدان التحرير.. صور

زفافها الليلة.. شاهد 10 صور من حنة المذيعة فرح علي

رجل وسيدة يستوليان على 4 ملايين جنيه من مواطنين بالسويس

لهيطة يتبرأ من أزمة تصوير المنتخب بـ القبض على إسلام الشاطر

هادي الجيار: محمد رمضان كان بيتعلم مني في الأسطورة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حفل افتتاح مهرجان المسرح القومى

تعلمي طريقة تنسيق الستائر على الدهانات والأثاث.. صور

تصاميم ونصائح تمنحك مساحة أكبر فى المطبخ.. صور

لحظة فتح تابوت الإسكندرية الغامض وماذا وجدوا بداخله..صور

ننشر صور زيارة الرئيس السيسي للسودان

فيديو

وزير الرياضة عن الأهلي والزمالك: محدش مع حد ضد حد.. فيديو
منى عمر تكشف ما يدور خلال القمم الرئاسية.. فيديو
هنا الزاهد تدخل في نوبة بكاء على الهواء.. فيديو
وزير الشباب: الرياضة استثمار كبير لا يفهمه سوى القليل.. فيديو
هنا الزاهد تشتكي من كثرة العرسان.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟