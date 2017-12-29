الأرصاد تزف بشرى سارة للمصريين حول شتاء 2018

قالت الدكتورة إيمان شاكر، خبيرة الأرصاد الجوية، إن فصل الشتاء لعام 2018، سيكون فصلا عاديا جدا، ولا وجود لأي ظواهر أو تقلبات مقلقة خلاله.



وأضافت «شاكر» في تصريح لـ«صدى البلد» إن شتاء 2018 بدأ في 21 ديسمبر الجاري وسينتهي في 20 مارس 2018، ولن يكون هناك فوارق كبيرة بينه وبين السنوات الماضي، لافتة إلى أن الأرصاد بإمكانها التوقع بالظواهر الجوية خلال 4 أيام فقط، أما إذا زاد عدد أيام التنبؤ فإن النتائج لا تكون دقيقة.



وأوضحت أن هذا الشتاء مثل مثل باقي الفصول الباردة لا يخلو من حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مع انخفاض واضح في درجات الحرارة.



وقدمت خبيرة الأرصاد الجوية نصائحها للمواطنين خلال فصل الشتاء، وهي ضرورة ارتداء الملابس الشتوية، والقيادة بهدوء على الطرق خاصة في مناطق الأمطار، والابتعاد عن الأنشطة البحرية خاصة في البحر الأبيض والمتوسط خلال يومي الأحد والاثنين، نظرا لاضطراب الحوال الجوية هناك.