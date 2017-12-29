محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء في العقيد "أحمد الكفراوي" شهيد العريش

تقدم اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ببالغ التعازي لاسرة الشهيد العقيد "أحمد الكفراوي" ابن قرية صفط زريق مركز ديرب نجم و الذي استشهد في إنفجار عبوة ناسفة في إحدى المركبات الخاصة للقوات لمسلحة أثناء مداهمة إحدى البؤر الإرهابية بالعريش نتج عنها إستشهاده .



وأعرب "سعيد"، عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد ضحية الواجب الوطني مؤكدًا أن دماء الشهداء من أبناء الوطن لن تضيع هباءًا، وأن تلك الحوادث الإرهابية لن تزيدنا إلا إصرارًا وعزيمة على ملاحقة الإرهاب وإستئصاله من جذوره لإستعادة الأمن و الإستقرار وبناء مصر الجديدة التي نحلم بها .



وكان المحافظ قد أناب اللواء السعيد عبد المعطي السكرتير العام للمحافظة بحضور الجنازة وتشييع جثمان الشهيد وتقديم واجب العزاء والمواساة لأسرته، مؤكدًا اننا لن ننسى شهداء الواجب والوطن وستظل ذكراهم خالدة في أذهاننا تقديرًا لما قدموه من تضحيات غالية ودماء ذكية روت أرض الوطن دفاعًا عن أمنه و إستقراره.