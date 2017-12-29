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اقتصاد

سعر الحديد في تعاملات سوق البناء .. اليوم

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 02:42 م
صدى البلد
آية الجارحي
ينشر "صدى البلد" أسعار الحديد خلال تعاملات سوق البناء اليوم الجمعة،حيث سجل حديد عز 12.100 جنيه للطن، وحديد بشاي 12.080 جنيه للطن، وسجل حديد العتال 12.000 جنيه للطن.

وبلغ سعر الطن من حديد عطية 12.000 جنيه للطن، وحديد المركبي 11.900 جنيه، وحديد المصريين 11.900 جنيه، وسجل حديد الكومي 11.800 جنيه، وحديد العشري 11.800 جنيه، وحديد الجيوشي 11.800 جنيه، فيما سجل حديد "مصر ستيل" 11.800 جنيه للطن

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