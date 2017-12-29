رئيس الطائفة الإنجيلية يدين حادث كنيسة مارمينا بحلوان.. وينعى شهداء العريش



وأكد البيان أن الكنيسة الإنجيلية تصلي من أجل الشهداء وشفاء كافة المصابين، راجين من الله أن يحفظ مصر (قيادة وشعبا).



وبعث الدكتور القس أندريه زكى ببرقية عزاء إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قدم من خلالها تعازيه وتعازي أبناء الطائفة الانجيلية بمصر للبابا تواضروس وشعب الكنيسة وأسر الشهداء، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال الارهابية والاجرامية "لن تثنينا عن القيام بأداء رسالتنا نحو الكنيسة والوطن".

أدان رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكى الحادث الإرهابي الذي تعرض له المصلون اليوم بكنيسة مار مينا بحلوان، والذي أدى لوقوع عدد من الشهداء والمصابين، من بينهم أحد رجال الشرطة، كما نعى شهداء الشرطة الذين سقطوا أمس في العريش.وأكد القس زكى - في بيان اليوم - أن هذه الأعمال الإرهابية التي جاءت في وقت نستعد فيه للاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد، والتي تستهدف أرواح الأبرياء الآمنين عقب الانتهاء من صلاة القداس أو أثناء أدائهم لواجبهم الوطني، هو محاولة يائسة من أجل زعزعة الأمن والاستقرار في مصر، تتنافى مع كافة الشرائع والقيم والأعراف الإنسانية، مجددا رفض كافة أطياف المجتمع للإرهاب بكافة أشكاله وصوره، داعيا الجميع للتكاتف للقضاء عليه وتجفيف منابعه.وأشاد القس أندريه بالدور الشجاع الذي قامت به قوات الشرطة المكلفة بحراسة الكنيسة من محاولة اقتحامها من قبل الإرهابيين، ومنع سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين.