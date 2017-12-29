رئيس "الإنجيلية": يقظة الشرطة منعت سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين بحلوان

أدان الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الحادث الإرهابي الذي تعرض له المصلون صباح اليوم بكنيسة مارمينا بحلوان، والذي أدى لوقع عدد من الشهداء والمصابين، من بينهم أحد رجال الشرطة المكلفين بحراسة الكنيسة، كما نعى ايضا شهداء الشرطة الذين سقطوا أمس في العريش.



وأكد زكى في بيان له اليوم، أن هذه الأعمال الإرهابية التي جاءت في وقت نستعد فيه للاحتفال بأعياد رأس السنة الميالدية وعيد الميلاد المجيد، والتي تستهدف ارواح الابرياء عقب الانتهاء من صلاة القداس أو أثناء أدائهم لواجبهم الوطني، هو محاولة يائسة من أجل زعزعة الأمن والاستقرار في مصر، تتنافى مع كافة الشرائع والقيم والأعراف االنسانية مجددا رفض كافة أطياف المجتمع للإرهاب بكافة أشكاله وصوره، داعيا الجميع للتكاتف للقضاء عليه وتجفيف منابعه.



واشاد الدكتور القس أندريه زكى بالدور الشجاع الذي قامت به قوات الشرطة المكلفة بحراسة الكنيسة من محاولة اقتحامها من قبل الإرهابيين، ومنع سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين.



واختتم البيان بالصلاة من اجل الشهداء وشفاء كافة المصابين، راجيا من الله أن يحفظ مصر قيادة وشعبا.



وقد بعث الدكتور القس أندريه زكى ببرقية عزاء إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، قدم من خلالها تعازيه وتعازي أبناء الطائفة الإنجيلية بمصر لقداسته وشعب الكنيسة وأسر الشهداء، مؤكدا أن مثل هذه الاعمال الارهابية والاجرامية لن تثنينا عن القيام بأداء رسالتنا نحو الكنيسة والوطن، والعمل على تحقيق رسالة المسيح على الأرض.

