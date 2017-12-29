السفارة الأمريكية بالقاهرة تدين حادث كنيسة مار مينا حلوان

أدانت السفارة الأمريكية بالقاهرة الهجوم الإرهابي الذى استهدف اليوم /الجمعة/ كنيسة مارمينا بحلوان، مؤكدة وقوف الولايات المتحدة بثبات مع شعب مصر في مواجهة هذه الهجمات الجبانة.



وقالت السفارة - عبر حسابها بموقع التواصل الاحتماعى (تويتر) - إنها "تدين بشدة الهجوم الإرهابى اليوم على كنيسة"، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا، وعن تمنايتها بالشفاء العاجل للجرحى.