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أخبار البلد

السفارة الأمريكية بالقاهرة تدين حادث كنيسة مار مينا حلوان

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 02:57 م
هجوم كنيسة مارمينا
هجوم كنيسة مارمينا اليوم
محمد وديع
أدانت السفارة الأمريكية بالقاهرة الهجوم الإرهابي الذى استهدف اليوم /الجمعة/ كنيسة مارمينا بحلوان، مؤكدة وقوف الولايات المتحدة بثبات مع شعب مصر في مواجهة هذه الهجمات الجبانة.

وقالت السفارة - عبر حسابها بموقع التواصل الاحتماعى (تويتر) - إنها "تدين بشدة الهجوم الإرهابى اليوم على كنيسة"، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا، وعن تمنايتها بالشفاء العاجل للجرحى.

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