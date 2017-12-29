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محافظات

الآلاف من أبناء قنا يشيعون شهيد القوات المسلحة بقرية القناوية .. فيديو وصور

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 04:14 م
صدى البلد
يوسف رجب
شيع الآلاف من أبناء قرية القناوية التابعة لمركز قنا، جنازة الشهيد المجند محمد سليم عبدالراضى، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة فى قرية القناوية.

وردد المشاركين فى الجنازة العديد من الهتافات المناهضة للإرهاب و مرددين " الشهيد حبيب الله"، وسط حالة من الحزن على الشهيد الشاب.

شارك فى الجنازة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا واللواء علاء العياط مدير أمن قنا، العقيد برهان بشره قائد القطاع العسكري والمقدم عصام محمود نائب المستشار العسكري لمحافظة قنا و لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وعدد كبير من أهالي القرية والقرى المجاورة.

عقب انتهاء مراسم الجنازة قدم محافظ قنا والقيادات المرافقة له، واجب العزاء لأسرة الشهيد البطل الذي ضحى بروحه من أجل الحفاظ علي أمن مصر، معربين عن خالص تعازيهم لأسرة الشهيد الراحل، و داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.
الآلاف من أبناء قنا يشيعون شهيد القوات المسلحة بقرية القناوية .. فيديو وصور
الآلاف من أبناء قنا يشيعون شهيد القوات المسلحة بقرية القناوية .. فيديو وصور
الآلاف من أبناء قنا يشيعون شهيد القوات المسلحة بقرية القناوية .. فيديو وصور
الآلاف من أبناء قنا يشيعون شهيد القوات المسلحة بقرية القناوية .. فيديو وصور
الآلاف من أبناء قنا يشيعون شهيد القوات المسلحة بقرية القناوية .. فيديو وصور
الآلاف من أبناء قنا يشيعون شهيد القوات المسلحة بقرية القناوية .. فيديو وصور
الآلاف من أبناء قنا يشيعون شهيد القوات المسلحة بقرية القناوية .. فيديو وصور
الآلاف من أبناء قنا يشيعون شهيد القوات المسلحة بقرية القناوية .. فيديو وصور

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