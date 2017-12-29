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أخبار البلد

الأسقف العام للكنائس القبطية بألمانيا يدين الهجوم الإرهابي على كنيسة "مارمينا"

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 02:41 م
صدى البلد
ا ش ا
أدان الأنبا دميان الأسقف العام للكنائس القبطية بألمانيا، الهجوم الإرهابي على كنيسة مارمينا بحلوان، اليوم الجمعة.

وأشاد الأنبا دميان، في تصريح لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في برلين، بيقظة رجال الأمن وتعاملهم مع المخطط الإرهابي، مشددا على ضرورة تنفيذ أحكام الإعدام وتطبيق العدالة النافذة على كل من يهدد أمن الوطن.

وأكد الأنبا دميان أن تلك الحوادث تزيد المصريين تماسكا ولن تنال من وحدتهم، مطالبا بضرورة التكاتف والتصدي للإرهاب.

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