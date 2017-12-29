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ثقافة

على الهلباوى ينشد بصحبة التنورة على مسرح الساقية..صور

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 04:22 م
صدى البلد
طارق موسى
استقبلت ساقية عبد المنعم الصاوى فى قاعتها "النهر" مساء أمس حفل الفنان على الهلباوى حيث امتلأت قاعة النهر لمحبى وعشاق فن "الهلباوى.

وقدم الهلباوى خلال الحفل باقة متنوعة ومتميزة من الإنشاد بدأها بـ "قل لمن ثم السلام عليك ومتشيلش هم وعلى أى وضع ويا واسع الملكوت والتى صعد فيها على المسرح راقص التنورة الفنان محمد السيد، وغنى أيضًا الهلباوى الابن مرسال لحبيبتى ودوم وماتفوتنيش أنا وحدى وسر القبول.

جدير بالذكر أن الفنان والمبتهل "على الهلباوى" هو نجل الشيخ الراحل محمد الهلباوى القارئ والمبتهل فى الإذاعة والتليفزيون المصرى حينها، مما أتاح له الفرصة بحضور لقاءات مشاهير القراء والمبتهلين مثل الشيخ محمد عمران والشيخ إبراهيم الإسكندرانى والشيخ ممدوح عبد الجليل، وشارك أيضًا فى عدد من المهرجانات العالمية والعربية الناجحة، قدم الهلباوى مشروعًا مع ماهر فايز لتقديم التراث الصوفى مع التراتيل وأداء الأغانى والأناشيد الوطنية بجانب الإنشاد الدينى.
على الهلباوى ينشد بصحبة التنورة على مسرح الساقية..صور
على الهلباوى ينشد بصحبة التنورة على مسرح الساقية..صور
على الهلباوى ينشد بصحبة التنورة على مسرح الساقية..صور
على الهلباوى ينشد بصحبة التنورة على مسرح الساقية..صور

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