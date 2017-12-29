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رياضة

عصام عبدالفتاح يرضخ لشروط سمير عثمان بـ"ودية" الأهلى وأتليتكو

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 02:42 م
سمير عثمان
سمير عثمان
يسري غازي
أكد مصدر مطلع داخل لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة أن الحكم سمير عثمان اشترط على عصام عبدالفتاح رئيس اللجنة من أجل العودة إلى التحكيم المشاركة فى إدارة مباراة الاهلى واتليتكو مدريد الإسباني المقرر إقامتها غدا السبت على ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية.

وقال المصدر ذاته إن سمير عثمان رهن عودته الى التحكيم عقب إعلانه الاعتزال خلال جلسته مع عصام عبدالفتاح أن يعود من الباب الواسع عبر إدارته اللقاء الودي بين الأهلي وأتلتيكو مشيرا إلى أن اللجنة الرئيسية استجابت لشروط الحكم وقامت بتعيينه لإدارة المباراة.

ولفت إلى أن قضاة الملاعب من الدوليين والدرجة الأولى سادت بين صفوفهم حالة من الإستياء حيال تعيين سمير عثمان لإدارة اللقاء الودى مؤكدين أنه كان يجب على لجنة الحكام الرئيسية تكريم الحكم الدولى جهاد جريشة وتعيينه حكما للقاء الودي باعتباره الحكم المصرى الوحيد المشارك فى الاطقم التحكيمية لإدارة نهائيات مونديال روسيا 2018.

يذكر أن اللجنة الرئيسية أعلنت عن تعيين طاقم حكام مباراة الأهلي و أتلتيكو مدريد الودية التي ستقام غدًا السبت، حيث يدير سمير عثمان الشوط الأول، ويدير محمد فاروق الشوط الثاني، ويعاونهما أيمن دجيش وعبد الفتاح عريشة، ومحمد الحنفي حكمًا رابعًا، وكل من محمود بسيوني ومحمد الصباحي حكمًا خامسًا.

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