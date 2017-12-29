مجلس العموم البريطاني يهدد بفرض عقوبات على "فيسبوك" و"تويتر"

قال داميان كولينز رئيس لجنة التكنولوجيا الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة بمجلس العموم البريطاني، إن المجلس قد يفرض عقوبات على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" حال استمرارهما في رفض تسليم معلومات بشأن تدخل روسيا في استفتاء الاتحاد الأوروبي.



وأضاف كولينز، في تصريحات نقلتها صحيفة (الجارديان) البريطانية، "أنه يجب أن يكون هناك سبيلًا لفحص الإجراءات التي تطبقها شركات مثل فيسبوك لمساعدتهم في تحديد مصادر التضليل المعروفة، وبالأخص حين تكون بدوافع سياسية وآتية من دولة أخرى".



وكان كولينز، الذي ينظر في تحقيق "الأخبار الزائفة" الذي تجريه بريطانيا، قد منح كل من فيسبوك وتويتر مهلة حتى 18 يناير المقبل لتصحيح إخفاقهم إزاء رفض تسليم المعلومات التي طلبها كولينز من الشركتين بشأن حملات التضليل الروسية التي أُطلقت على منصتي التواصل الاجتماعي.

ولفت كولينز إلى أنه يجب فرض بعض العقوبات ضد فيسبوك وتويتر حال تجاهلهما طلبات بتسليم معلومات أو الإخفاق في مراقبة الموقع بفاعلية أو في التعامل مع المحتوى الذي يثير إشكالية كبيرة.