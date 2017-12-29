وزير الأوقاف يفجر «مفاجأة» لأهالي حلايب بنهاية خطبة الجمعة .. فيديو

زف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، البُشرى لأهالي حلايب وشلاتين، في نهاية خطبة الجمعة اليوم، والتي ألقاها من مسجد «التوبة».



وأوضح «مختار» خلال خطبة الجمعة اليوم، بعنوان: «القرآن الكريم وأثره فى تقوية الجوانب الإيمانية»، أن وزارة الأوقاف قررت إهداء 100 بيت بالكامل من الموارد الذاتية للأوقاف ستُنشئها بالتنسيق مع المحافظة، هدية لأهالي حلايب، وكذلك سندعم المساجد بعشرين عاملا من أهالي المنطقة، وسيتم تفويض المُحافظ في ترشيح العمال، الذين تنطبق عليهم شروط المسابقة.



حضر الصلاة اليوم، المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء القناة، والعميد إيهاب رشاد رئيس مدينة حلايب، ولفيف من علماء الأزهر والأوقاف، بمسجد «التوبة» بمدينة حلايب وشلاتين، محافظة البحر الأحمر.

