ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

وزير الأوقاف يفجر «مفاجأة» لأهالي حلايب بنهاية خطبة الجمعة .. فيديو

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 02:43 م
صدى البلد
أمل فوزي
زف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، البُشرى لأهالي حلايب وشلاتين، في نهاية خطبة الجمعة اليوم، والتي ألقاها من مسجد «التوبة».

وأوضح «مختار» خلال خطبة الجمعة اليوم، بعنوان: «القرآن الكريم وأثره فى تقوية الجوانب الإيمانية»، أن وزارة الأوقاف قررت إهداء 100 بيت بالكامل من الموارد الذاتية للأوقاف ستُنشئها بالتنسيق مع المحافظة، هدية لأهالي حلايب، وكذلك سندعم المساجد بعشرين عاملا من أهالي المنطقة، وسيتم تفويض المُحافظ في ترشيح العمال، الذين تنطبق عليهم شروط المسابقة.

حضر الصلاة اليوم، المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء القناة، والعميد إيهاب رشاد رئيس مدينة حلايب، ولفيف من علماء الأزهر والأوقاف، بمسجد «التوبة» بمدينة حلايب وشلاتين، محافظة البحر الأحمر.

ترشيحاتنا

تفاصيل فتح غطاء تابوت الإسكندرية.. واكتشاف مفاجأة به.. صور

ليفربول يحتفل بإنجاز محمد صلاح في الدوري الانجليزي بطريقة متميزة

أمين مجلس الآثار يكشف حقيقة لعنة تابوت الإسكندرية.. اكتشاف مادة سائلة تغمره.. ومصدر: ليس زئبق أحمر.. صور

حبس بشير التابعي لاشتراكه في مشاجرة بالقطامية

إحالة عصابة سرقة الماشية بزعامة ضابط شرطة بالعياط للمحاكمة

تعلمي طريقة تنسيق الستائر على الدهانات والأثاث.. صور

مصر ترحب بجهود الرئيس البشير من أجل التوسط لإنهاء أزمة جنوب السودان

رئيسة كرواتيا احتضنت 467 شخصا خلال المونديال

معدات ضخمة لنقل تابوت سيدي جابر من موقعه.. فيديو وصور

ريال مدريد عينه على جوهرتي باريس سان جيرمان

صحفية إيطالية: أليسون اجتاز الكشف الطبي فى ليفربول

محمد العدل يسخر من وليد فواز بعد تصريحاته الأخيرة عقب الطلاق

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مؤسسات الدولة إيد واحدة في استعادة كنوزها المنهوبة.. استرداد ٩٧٥ قطعة من ١٠ دول في عامين.. منها 586 في 2017.. صور

شاهد.. حفل افتتاح مهرجان المسرح القومى

تعلمي طريقة تنسيق الستائر على الدهانات والأثاث.. صور

تصاميم ونصائح تمنحك مساحة أكبر فى المطبخ.. صور

لحظة فتح تابوت الإسكندرية الغامض وماذا وجدوا بداخله..صور

فيديو

مختار جمعة : 1.400 مليار جنيه إيرادات متوقعة للأوقاف في 2018
وزير الرياضة عن الأهلي والزمالك: محدش مع حد ضد حد.. فيديو
منى عمر تكشف ما يدور خلال القمم الرئاسية.. فيديو
هنا الزاهد تدخل في نوبة بكاء على الهواء.. فيديو
وزير الشباب: الرياضة استثمار كبير لا يفهمه سوى القليل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟