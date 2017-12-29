ننشر 30 صورة من حادث كنيسة حلوان

ينشر موقع صدى البلد ما يقرب من 30 صورة من موقع محاولة تفجير كنيسة ماري مينا بحلوان، حيث قامت قوات الأمن بتبادل إطلاق النيران صوب الإرهابيين أثناء محاولتهم لتفجير الكنيسة كما تم تصفية عنصر إرهابي وضبط آخر.



وأكد مصدر أمنى أنه تمت تصفية إرهابي أثناء تنفيذ مخطط تفجير كنيسة مار مينا بحلوان.



وعلى الفور انتقلت قوات الأمن بقيادة اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، وبصحبته فرقة من العمليات الخاصة والأمن المركزي لتمشيط المنطقة.



كانت وزارة الداخلية أصدرت بيانا جاء فيه : أكد مسئول مركز الإعلام الأمنى أنه صباح اليوم الموافق 29 الجارى تصدت الأجهزة الأمنية المعينة لتأمين كنيسة مار مينا بحلوان لمجهول يستقل دراجة بخارية حال محاولته اجتياز النطاق الأمنى الخارجى للكنيسة.



وقامت القوات بالتعامل الفورى معه ونجحت فى إلقاء القبض عليه عقب إصابته وضبط معه سلاح آلى و5 خزينة "150 طلقة" وعبوة متفجرة قبل قيامه بمحاولة إلقائها على الكنيسة .. حيث أسفر الهجوم عن استشهاد أمين شرطة و6 مواطنين وإصابة 4 آخرين من بينهم أمين شرطة تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.



وتشير المعلومات إلى أن الارهابي منفذ الهجوم كان يستهدف اختراق النطاق الأمنى من خلال إطلاق أعيرة نارية ثم تفجير العبوة الناسفة بالقرب من الكنيسة بهدف إحداث أكبر قدر من الوفيات والمصابين إلا أن سرعة رد فعل القوات وتبادلها إطلاق النيران حال دون ذلك.



ويعتبر هذا الإرهابى من أبرز العناصر الإرهابية النشطة وسبق له القيام بالعديد من الحوادث الإرهابية والتى أسفرت عن استشهاد عدد من رجال الشرطة والمواطنين ويشار إلى أن الإرهابي كان قد أطلق عددا من الأعيرة النارية تجاه أحد المحال التجارية بمنطقة مساكن أطلس قبل إقدامه على ارتكاب الواقعة ما أسفر عن استشهاد مواطنين كانا داخل المحل .. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.