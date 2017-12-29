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أخبار البلد

ننشر صور انتشار القوات المسلحة لتأمين الاحتفال بالعام الميلادي الجديد

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 02:46 م
صدى البلد
محمد إبراهيم
ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري صور انتشار عناصر القوات المسلحة ووزارة الداخلية لتأمين الجبهة الداخلية وإحتفالات الشعب المصرى بالعام الميلادى لتأمين المنشآت والأهداف الحيوية ودور العبادة.

واصلت القوات المسلحة ووزارة الداخلية جهودهما المشتركة لتأمين الجبهة الداخلية واحتفالات الشعب المصرى بالعام الميلادى الجديد بتأمين المنشآت والأهداف الحيوية ودور العبادة، وذلك وفقا لمنظومة متكاملة من التنسيق وتنظيم التعاون مع الاجهزة المعنية بجميع محافظات الجمهورية.

وواصلت قوات حماية المواطنين من القوات المسلحة والشرطة تكثيف الانتشار في محيط الشوارع والميادين الرئيسية وتأمين الطرق والمحاور المرورية ، والتعاون في تنظيم الحركة المرورية .

وتم التنسيق بين التشكيلات التعبوية ومديريات الأمن والأجهزة التنفيذية بالمحافظات للاحتفاظ بقوات إضافية مدعومة بعناصر تخصصية وفنية جاهزة للتدخل السريع لمواجهة كافة المواقف الطارئة التي يحتمل حدوثها ، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين خلال مظاهر الاحتفال بالعام الميلادى الجديد.
ننشر صور انتشار القوات المسلحة لتأمين الاحتفال بالعام الميلادي الجديد
ننشر صور انتشار القوات المسلحة لتأمين الاحتفال بالعام الميلادي الجديد
ننشر صور انتشار القوات المسلحة لتأمين الاحتفال بالعام الميلادي الجديد
ننشر صور انتشار القوات المسلحة لتأمين الاحتفال بالعام الميلادي الجديد
ننشر صور انتشار القوات المسلحة لتأمين الاحتفال بالعام الميلادي الجديد

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