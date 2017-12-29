"الكاثوليكية": حادث كنيسة حلوان لن يطفئ فرحتنا بميلاد المسيح

نعت الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر وعلى رأسها غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، شهداء الواجب من رجال الشرطة وشهداء الإيمان الذين رحلوا في الحادث الأليم، الذي وقع اليوم الجمعة، جراء محاولة تفجير كنيسة مارمينا بحلوان.



وقال الأب هاني باخوم وكيل بطريركية الأقباط الكاثوليك، إن الكنيسة تعزي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وكل الشعب المصري لهذا الحادث الأليم.



وأكد باخوم، وقوف الكنيسة القبطية الكاثوليكية بجانب الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب الأسود، مشيرًا إلي أن هذا الحادث لن يطفئ الفرحة بميلاد السيد المسيح ووعد الله المحقق لخلاص البشر.



وتابع قوله: "غبطة البطريرك يؤكد أهمية تفعيل المجلس الأعلى للإرهاب الذي نادى به الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل لمواجهة الفكر المتطرف والقضاء علي مسببات الإرهاب".



