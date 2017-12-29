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ثقافة

«دار ضي» تصدر «أرض البورنو».. قريبًا

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 04:13 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
تستعد دار ضي للنشر والتوزيع، لإصدار رواية «أرض البورنو»، للروائي محمد أشرف.

«أرض البورنو»، رواية تستفز عواصف الأفكار لتحركها بداخل الإنسان، ويظهر ذلك في جرأة العنوان الذي يبدو صادما، وكأنه يدعو لمدينة الإباحيات.

تدور في إطار رحلة استكشاف الذات التى بدأها "صقر"، بطل الرواية في الجزء الأول منها، رغبة في معرفة ما يكمن بأعماق شخصيته، ذلك الشاب المرشد السياحي العصامي الذي أصبح صاحب شركة سياحية بعد مشوار طويل من الكفاح.

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