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اقتصاد

المجتمعات العمرانية: 30% من عروض الحصول على أراض خدمية بدمياط الجديدة والعبور

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 03:12 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آمنة عبدالعظيم
أكد المهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن إقبال المستثمرين على التقدم للأراضى المطروحة من الهيئة للأنشطة التجارية والإدارية بــ23 مدينة جديدة يعكس تحسنا كبيرا فى مناخ الاستثمار.

وأضاف معاون الوزير،فى تصريحات لــــ"صدى البلد"، أن الأراضى التى طرحتها الهيئة عددها 214 قطعة أرض تتنافس عليها نحو 800 شركة ومستثمر، والأولوية ستكون للشركات التى تسدد أعلى نسبة مقدم.

وأوضح عباس، أن أكثر عروض جاءت لقطع الأراضى بمدينتى دمياط الجديدة والعبور، واللتين حظيتا بــ30% من العروض المقدمة من المستثمرين تقريبا، وندرس حاليا مقترح بتوفير أراضى إضافية فى المدن التى يتجاوز الطلب بها عدد الأراضى المتاحة فى حالة توافر مساحات أراضى مرفقة لنفس الغرض.

وأضاف أنه بإمكان الشركات الفائزة بعطاءات الأرضى الخدمية أن تقوم بسداد قيمة الأرض خلال 3 سنوات على أقساط سنوية متساوية محملة بالأعباء البنكية المحددة وفقا لنسبة الفائدة المحددة من البنك المركزى.

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