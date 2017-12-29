شمال سيناء في أسبوع.. حل مشاكل أهالي قرية الروضة.. وإنشاء 10 أحواض لتربية الأسماك.. وتعاون مشترك بين جامعة العريش ومديريتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم

تواجد الجهاز التنفيذي بسيناء لحل مشاكل أهالي قرية الروضة

إنشاء 10 أحواض لتربية الأسماك بالقرية

تعاون مشترك بين جامعة العريش ومديريتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم

افتتاح كلية طب بشري العام الدراسي المقبل



شهدت محافظة شمال سيناء تنفيذ العديد من الانشطة والفعاليات خلال الاسبوع الماضي لتلبية احتياجات ومطالب المواطنين في مختلف القطاعات.



واعطي اللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، تعليماته بقيام مديريات الخدمات بتنفيذ يوم عمل كامل لها فى قرية الروضة، لمتابعة وحل حل جميع مشاكل الأهالى وتنفذ مطالبهم.



وأوضح نصرالله محمد رئيس مدينة بئر العبد ، أنه تنفيذا لهذه التوجهيات، استهل العمل فى قرية الروضة ، مجمع إعلام شمال سيناء، ويقوم بتنفيذ ندوات ولقاءات مع الأهالى بمعرفة إخصائي الإعلام التابعين لمجمعات الإعلام فى العريش وبئر العبد. وأضاف أنه سيتواصل خلال الفترة القادمة عمل كافة المديريات الحكومية على أرض قرية الروضة ميدانيا لتنفيذ كافة ماتم الوعد به للأهالى فى وقت مسبق من خدمات.



كما انتهت هيئة الثروة السمكية من تجهيز وتركيب كافة مستلزمات المزرعة شبه المكثفة لصالح أهالى قرية الروضة مركز بئر العبد بشمال سيناء والمزرعة على مساحة فدان، مكونة من 10 أحواض، وصوبة، بطاقة إنتاجية 12 طنا للدورة، ومدة كل دورة 6 شهور، وتنتج أسماك البورى والبلطى، وتم تعيين 20 شخصا من أهالى قرية الروضة للعمل في المزرعة.



وأعدت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، عن إعداد خطة لاحلال وتجديد مركز شباب قرية الروضة مركز بئر العبد شمال سيناء بتكلفة مالية قدرها 7.5 مليون جنيه.



وصرح إيهاب حسن عبدالوهاب مدير المديرية، بأن المبنى الجديد، يتضمن مبنى وصالات انشطة بقيمة 3.5 مليون جنيه، وسور وحديقة أطفال بقيمة 2.5 مليون جنيه،كما تتضمن الإنشاءات إقامة ملعب معتمد بقيمة 1.5 مليون جنيه.مشيرا إلى أن عمليات الانشاء ستتم خلال الايام القليلة المقبلة.



وقال الجيولوجي عمر الكاشف مدير إدارة الملاحات بالمحافظة شمال سيناء، أن المحافظة وضعت شروطا لتطوير الملاحات عند تأجيرها للشركات والمصانع التي تستغلها لتطوير صناعة الملح في سيناء من بينها إجراء دراسات الجدوى بالاشتراك مع الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والهيئة العامة للتصنيع بهدف انتاج ملح طعام مطابق للمواصفات القياسية المصرية وعمل التطوير اللازم للتوسعات في الصناعات المحتملة.



ونوه الكاشف بأن المنطقة الممتدة من ملاحة سبيكة وحتي الروضة شمال سيناء يتوافر فيها كميات ضخمة من الملح تكفي لإنشاء عشرات الملاحات الجديدة والتي يمكن ان تستوعب الاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.



ولفت إلى أن عدد الملاحات العاملة في المحافظة 10 ملاحات وهناك 6 ملاحات أخرى يجري توفيق أوضاعها مع جهاز شئون البيئة، حيث تشترط المحافظة في بنود العقد على إقامة صناعة على الملح ، لإحداث تنوع في انتاج الملح متعدد الأغراض وتستوعب الملاحات الحالية حوالي 3000 فرصة عمل.



واستمرت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء في تنفيذ تجربة استغلال المخلفات البيئية في انتاج اشياء متميزة في اطار مشروع تدوير النفايات تحت رعاية المهندسة ليلي مرتجي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.وقال الدكتور عبد الكريم الشاعر وكيل المديرية إن التجربة تمت في مدرسة الشهيد علاء الريس الثانوية للبنات بالمساعيد باستغلال كاوتش السيارات في انتاج كراسي في الحدائق. وغيرها من المخلفات البلاستيكية لتعليم الطلاب كيفية استغلال مخلفات المنزل والاستفادة بها في انتاج اصناف متنوعة بعد اضافة لمسات جمالية عليها.



ووقعت جامعة العريش بروتوكولى تعاون مشترك مع مديريتى الشباب والرياضة والتربية والتعليم فى محافظة شمال سيناء، للتعاون المشترك فى كافة المجالات بين الجامعة والمديريتين.وقع البروتوكولين عن جامعة العريش الدكتور حبش النادى رئيس الجامعة وممثلا عنها، بحضور الدكتور رجب حفنى مستشار رئيس الجامعة وعمداء كليات: التربية والعلوم والآداب والتجارة والاستزراع المائى والمصايد البحرية والتربية الرياضية والمستشار القانونى للجامعة وعدد من وكلاء وأستذة الكليات المختلفة.



ووقع البروتوكول الأول ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة ممثلا لمديرية الشبابوالرياضة ، وبحضور مدير المكتب الفنى ومديرى ادارات : خدمات الشباب ، الطلائع ، الرياضة ، البرلمان والتعليم المدنى ، التدريب ومشروعات الشباب ، مكتب الاعاقة وقصار القامة الى جانب مديرى ادارات الشباب فى المحافظة.



وأكد الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش على دور الجامعة فى خدمة المجتمع وحرصها على التعاون مع مديريات الخدمات وكافة الجهات العاملة على أرض المحافظة بهدف النهوض بالمجتمع ورفع مستوى الخدمات فى كافة القطاعات، مشيرا الى تطور منشآت الجامعة والموافقة على فتح المزيد من الكليات بدعم القيادة السياسية واللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء وبدعم الأهالي وجميع مؤسسات المجتمع المدنى.



ووقعت البروتوكول الثانى المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم وممثلة عنها ، وبحضور الدكتور عبد الكريم الشاعر وكيل المديرية وبعض مديرى الادارات المعنية.



وأشارت المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم الى أن البروتوكول مع جامعة العريش يؤكد أهمية التعاون بين مؤسسات التعليم قبل الجامعى والجامعة بهدف الارتقاء بالمستوى التعليمى وخدمة أبنائنا الطلاب ، علاوة على رفع كفاءة المعلمين من خلال التدريب.



وأكد رئيس جامعة العريش الدكتور حبش النادي، أنه سيجري افتتاح كلية للطب البشري في الجامعة لبدء الدراسة بها اعتبارًا من العام المقبل، مشيرا إلى أن المباني الخاصة بالكلية جار العمل في إنشائها. ولفت رئيس الجامعة إلى أن هناك إجراءات قانونية تتم بشأن تبرع إحدى الجمعيات الخيرية بمبنى جاهز لإقامة المستشفى التعليمي الخاص بالجامعة، مشيرا إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالتبرع ونقل ملكية المبنى إلى الجامعة وتجهيزه كمستشفى تعليمي، تمهيدا لصدور القرار الجمهوري بإنشاء الكلية بعد استكمال المباني الخاصة بها.



وقال:" سيتم إنشاء العديد من المراكز الطبية المتخصصة في مختلف مدن ومراكز المحافظة لخدمة الأهالي، ومنها: مركز الكلي، ومركز الجهاز الهضمي، ومركز المخ والأعصاب، ومركز الإدمان.. وغيرها من المراكز المتخصصة في مختلف التخصصات الطبية".



واختارت محافظة شمال سيناء عددا من أبناء أسر ضحايا حادث الروضة لحضور مباراة السلام، التي ستقام بين فريقي النادي الأهلي المصري وأتليتكو مدريد الإسباني، حيث قرر الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، تخصيص 20 دعوة مجانية لأبناء شهداء مسجد الروضة بشمال سيناء، لحضور المباراة التي ستقام غدا السبت ، في استاد برج العرب بمحافظة الإسكندرية.



وأكد إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أنه تم اختيار عدد من أبناء شهداء مسجد الروضة لحضور المباراة التي تقام تحت شعار «مباراة السلام»، بالتنسيق مع الكابتن موسي شميط، مدير مركز شباب الروضة.



وقال «عبد الوهاب» إنه تم توفير الإقامة والإعاشة اللازمة لأبناء الشهداء ممن سيحضرون المباراة بالمدينة الشبابية في محافظة الإسكندرية، على نفقة وزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات.