«دار ضي» تصدر رواية«داليدا» للكاتبتين أحلام سعد وسها سيف

تصدر قريبا عن دار ضي للنشر والتوزيع، رواية «داليدا» للكاتبتين أحلام سعد وسها سيف.



وتدور الرواية في إطار الجريمة، مع الاحتفاظ بالغموض والتشويق، بالإضافة إلى الاهتمام بالبعد النفسي لأبطال الرواية.



«داليدا» هي التي تقرر اصطياد الضحايا لأسباب تراها مقنعة، ثم بعد سلسلة من التعذيب تترك لمساتها الخاصة، وتتجه لضحية أخرى تعلم أنه ربما يستحق.

