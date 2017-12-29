طوارئ بمطار القاهرة بعد المحاولة الإرهابية ضد كنيسة حلوان

أعلنت سلطات مطار القاهرة بعد ظهر اليوم الجمعة حالة الطوارئ القصوى لتأمين صالات السفر والوصول والمنشآت المهمة بعد المحاولة الإرهابية ضد كنيسة حلوان وتأمين الركاب والطائرات خلال احتفالات رأس السنة الجديدة.



صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة : بدأت القيادات الأمنية برئاة اللواء "طه بيومى" مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة بتكثيف جولاتها فى كل مواقع المطار والوقوف على مدى الاستعداد للأجهزة الأمنية المختلفة لتأمين كافة المواقع المهمة مع وقف الراحات والأجازات لكل العاملين بالقطاعات الأمنية التابعة لوزارتى الداخلية والطيران وزيادة التواجد الأمنى فى الأكمنة الثابتة والمتحركة فى مختلف المداخل والمنافذ والطرق المؤدية للمطار مع زيادة حالات الاشتباه فى كل المترددين على المطار.