أسيوط في أسبوع .. وزيرا الري والقوى العاملة ووكيل الأزهر في مهام عمل بالمحافظة.. و«الأوقاف» تصادر 680 كتابا تحرض على العنف والكراهية

وزير الري: الرئيس السيسي يفتتح قناطر أسيوط الجديدة نهاية مارس القادم

وزير القوى العاملة : المصريون يجنون الخير في 2018

وكيل مشيخة الأزهر: مشروع مستشفى «طب أسيوط» وصل إلى «طريق مسدود»

شهدت محافظة أسيوط خلال هذا الاسبوع زيارة وزيري الري والموارد المائية والقوى العاملة ووكيل مشيخة الازهر ورئيس جامعة الازهر لتفقد بعض المشروعات التي تشهدها المحافظة وكان ابرزها تفقد مشروع قناطر أسيوط الجديدة، فيما اعلنت مديرية الاوقاف مصادرة 680 كتابا من 8000 مسجد لتحريضها على العنف والكراهية.وفي زيارة سريعة استغرقت بضعة ساعات لمحافظة أسيوط، عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا بقيادات العمل فى مشروع قناطر أسيوط الجديدة والشركات المنفذة للأعمال داخل المشروع، بحضور المهندس جوزيف حلمى رزق الله، وكيل وزارة الرى بأسيوط، وحسين جلال أحمد، رئيس الإدارة المركزية والمهندس المقيم بمشروع قناطر أسيوط الجديدة، ولفيف من قطاع الخزانات ومهندسي المشروع.وأعلن "عبدالعاطي"، عن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى قناطر أسيوط الجديدة فى مارس المقبل، مشيرا الى اهتمام الرئيس السيسي بتنمية محافظات الصعيد وإقامة المشروعات التى تخدم الزراعة والرى وتحقق التنمية المستدامة.وأمر وزير الموارد المائية والري الشركات العاملة بمشروع قناطر أسيوط الجديدة بانارة القناطر القديمة والقناطر الجديدة والمنطقة الفاصلة بينهما وتركيب عواكس للضوء، للاستفادة من القناطر القديمة كمزار سياحي في أسيوط.كما طالب بجمع القطع الحجرية المقطوعة من قناطر أسيوط القديمة لعمل مجسم القناطر داخل متحف يتم إنشاؤه ضمن مشروع قناطر أسيوط الجديدة، لتوعية المواطنين والطلاب بقيمية القناطر القديمة والجديدة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الآثار.وشهد "عبد العاطى"، مرور القطع الملاحية بالهويسيين الجديدين بمشروع قناطر أسيوط الجديدة وذلك للاطمئنان على سير العملية الملاحية بالقناطر، منوها بأن الوزارة تسعى للحفاظ على مياه نهر النيل بالإضافة للتصدي إلى حالة تعدٍ على حرم الري، مشيرا إلى انه تمت ازالة 25 ألف حالة تعدٍ على نهر النيل خلال عام 2017 ، كما تمت ازالة 300 ألف حالة تعد على الترع من اجمالي 450 ألف حالة تعدٍ.وأكد الوزير، انه لا تهاون مع اي حالة تعد على اراضي الري، مشيرا إلى ان الوزارة تعمل على قدم وساق لتنفيذ ازالات حالات التعدي بمختلف محافظات الجمهورية، مستمعا لشرح عن نسبة الأعمال المدنية والأعمال الهيدروميكانيكية بالمشروع الذى يهدف لتحسين الرى فى زمام إقليم مصر الوسطى والواقع خلف ترعة الإبراهيمية، بواقع 1.65 مليون فدان فى 5 محافظات.وقال حسين جلال أحمد، رئيس الإدارة المركزية والمهندس المقيم بمشروع قناطر أسيوط الجديدة، إن نسبة ما تم تنفيذه من الأعمال المدنية بالمشروع بلغت 98%، فيما بلغت نسبة ما تم تنفيذه من قيمة الأعمال الهيدروميكانيكية 99%، وجارٍ استكمال أعمال الردم بالسد الغالق غرب النيل بمنطقة الوليدية.جدير بالذكر، أن مشروع قناطر أسيوط الجديدة يهدف لتحسين الرى فى زمام إقليم مصر الوسطى الواقع خلف ترعة الإبراهيمية، بواقع 1.65 مليون فدان، بنسبة 20% من إجمالى المساحة المزروعة فى مصر، موزعة على 5 محافظات هى: أسيوط، والمنيا، وبنى سويف، والفيوم والجيزة، ويبلغ عدد المستفيدين من تحسين الرى حوالى مليون مزارع مصرى.كما يهدف لتحسين الملاحة النهرية من خلال إنشاء هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى، علاوة على إنتاج طاقة كهربائية نظيفة من خلال محطة توليد كهرومائية بقدرة 32 ميجاوات، وتوفير محور مرورى جديد بإنشاء كوبرى حمولة 70 طنًا أعلى القناطر الجديدة، بعرض 4 حارات مرورية، لربط شرق وغرب النيل، وأيضًا توفير منظومة تحكم على أحدث النظم العالمية للتحكم فى التصرفات والمناسيب، وتصل تكلفة المشروع إلى 6.5 مليار جنيه.وفي سياق اخر وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة، رسالة طمأنة لجميع عمال مصر أن الفترة القادمة ستكون أفضل وسننتقل بمصر للمكانة التي تستحقها، مطالبًا الجميع ببذل كل ما يملكونه من جهد والتضحية بالعمل في سبيل تحقيق النهضة والنمو.جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة أسيوط لتدشين فعاليات مبادرة "مصر أمانة بين إيديك" والتي أقيمت بقصر ثقافة أسيوط وهي المبادرة التي أطلقتها الوزارة في العديد من المحافظات بالتعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل لتنمية الموارد البشرية في المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية وذلك لرفع الوعي لدى أطراف العملية الاجتماعية (العمال وأصحاب الأعمال والحكومة) لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم .وذلك بحضور المهندس محمد عبد الجليل سكرتير عام المحافظة وعبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والاخشاب ومحمد عيسى رئيس الادارة المركزية لرعاية القوى العاملة وأحمد عبد الرسول وكيل وزارة القوى العاملة بأسيوط والعديد من القيادات التنفيذية والعمالية بالمحافظة.وقال وزير القوى العاملة إننا حريصون على النهوض بمصر وتحقيق نمو سريع للأجيال القادمة حتى نبني بلدًا يستوعب أولادنا بالشكل الذي يليق بمصر مؤكدًا أن المصريين سيجنون الخير في 2018 حين تبدأ جميع المشروعات القومية الكبرى في عطاء إنتاجها منوهًا عن بدء الانتاج في حقل ظهر والذي يوفر على الدولة مئات الملايين من الدولارات حيث ستصبح مصر من الدول المصدرة للغاز الطبيعي بجانب محور قناة السويس وباقي الاستثمارات الكبيرة وسيشعر المواطن المصري بمردود هذه المشروعات.وأشار سعفان إلى أن الظروف الراهنة التي مرت بها البلاد أثبتت أن العمال على قدر كبير من تحمل المسئولية تجاه وطنهم موضحًا أن البلد كانت ستضيع إذا لم تأخد الحكومة عددا من القرارات الاقتصادية الهامة والتي كان لها تأثير على المواطنين ككل موجهًا تحيه وتقديرا للمواطن المصري الذى كان على قدر المسئولية وصبر علي القرارات حتى الآن واثبتوا أنهم قادرون علي تحدي الصعاب.وأكد أنه في خضم حرب مصر على الإرهاب بمساعدة قواتها المسلحة والشرطة المدنية يقف عمال مصر بسواعدهم المخلصة كل في مكان عمله لزيادة الإنتاج ودفع عجلة الإقتصاد مشيرًا إلى أن مبادرة مصر أمانة بين إيديك ترسل رسالة للمغرضين وأصحاب النفوس الضعيفة أن عمال مصر على استعداد للدفاع عن أمن واستقرار مصر والعمل على تقدمها ورفعتها.وتحدث الوزير عن حرص الوزارة على تدريب وتثقيف العمال لخلق كوادر شابة مدربة من أجل التشغيل حيث تم التنسيق مع عدد من الشركات لتدريب الشباب كل شركة تدرب ما يقرب من 300 إلى 400 في العام لإكسابهم المهارات التي يحتاجها سوق العمل سواء المهارات الفنية أو الشخصية كما أشار إلى اهتمام الوزارة بتوعية المنشآت بضرورة مراعاة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وأهدافها فى الحفاظ على العاملين وبيئة العمل تجنبا لحوادث العمل بالمنشآت.وفي فرع جامعة الازهر بأسيوط قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، انني جئت للوقوف على آخر تطورات مشروع مستشفى طب الازهر بأسيوط بعدما وصل المشروع الى طريق مسدود، مشيرا الى انه الى الان لم يعرف شيخ الازهر موقف المستشفى على حقيقتها، مؤكدا أنه جاء للبحث عن حل لاستكمال المشروع.وأضاف «شومان»: "عندما حضرت للمستشفى بدأ الامل يتجدد ووجدنا امكانية لوضع حلول مع الشركة المنفذة للمستشفى خاصة في ظل المشاكل الكثيره التي تواجه المشروع ويوجد جزء منها من ناحية الازهر ومنها القوانين والتغيرات التي شهدتها مصر بعد تحرير سعر الصرف".وأكد وكيل مشيخة الازهر انه تمت مناقشة المشكلات مع الشركة المنفذة ووضع حلول لها وان عجلة العمل سوف تدور من جديد بالمستشفى الجامعي وان الشركة لديها نية للتحمل في ظل هذه الظروف لانهم على دراية بأنهم يقومون بعمل خدمة مجتمعية.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور عباس شومان بقاعة الاجتماعات بمبنى عيادات مستشفى طب الازهر الجامعي باسيوط بحضور الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور أسامة محمد عبد الرءوف نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي وأحمد عباس أمين عام الجامعة وعمداء الكليات واعضاء هيئة تدريس كلية الطب.واستمع شومان لعرض من الدكتور محمود محمد حسن مدير مستشفى طب الازهر والذي اشار فيه الى انه تم اسناد مشروع المستشفى الى شركة "ايجكو" عام 1998 بقيمة 67 مليون جنيه وتم البدء في المشروع في نفس العام بعد صرف 20% من قيمة المشروع للشركة ولم تتوفر الامكانيات بشكل مناسب فتوقف العمل بالمشروع عدة مرات وتم عمل ملحق عام 2016 بمبلغ 150 مليون جنيه ليكون اجمالي القيمة التعاقدية مع الشركة 217 مليون جنيه وبلغ حجم العمل حتى شهر اكتوبر الماضي حوالي 69 مليون جنيه ونظرا لحاجة كلية الطب البشري للمستشفى تعمل تجهيز مبنى عام 2002 بكلية العلوم وبدأ العمل به ولكن لم يوف بالاغراض وتسلمنا مبنى من المستشفى به 20 عيادة بلغ عدد المترددين عليها 195 الف مريض وعدد المرضى بالمستشفى الداخلي 10811 وعدد الاسرة 273 ويوجد 6 غرف عمليات باجمالي 8 اسرة وتم عمل جراحات بمختلف التخصصات باجمالي 6000 حالة.وعقب الاجتماع عقد شومان اجتماع مغلق بادارة الشركة المنفذة لمشروع المستشفى لبحث استكمال المشروع.فيما أعلن الدكتور عبدالناصر نسيم وكيل وزارة الاوقاف بأسيوط أن حملات التفتيش وقسم الإرشاد الدينى بالمديرية قامت بتطهير جميع المساجد والمكتبات العامة والمكتبات الملحقة بالمساجد من كتب المتطرفين والمتشددين ، والتى كانت مدرجة فى السنوات السابقة بالمكتبات فى غفلة من الزمن .وأشار نسيم الى انه كلف قسم الإرشاد الدينى بالمديرية وتفتيش المتابعة بالتعاون مع التفتيش بالمراكز الفرعية بالمحافظة لجرد جميع المكتبات الموجودة بجميع المساجد على مستوى المحافظة ، وهى ما يقرب من (8000) مسجد ومراجعة جميع الكتب الموجودة بها ، وبالفعل بدأت اللجان فى عملها منذ أربعة أشهر وحتى الآن ، وقد أنهت اللجنة عملها تمامًا وأعلنت مصادرة ما يقرب من (680 كتابًا ) تدعو إلى التطرف والكراهية، فتم اتخاذ اللازم حيالها .وأكد نسيم خلو جميع مساجد محافظة أسيوط من أى كتاب يحث أو يدعو إلى العنف أو الكراهية حفاظًا على أبنائنا وبناتنا من مثل هذه الأفكار الهدامة ، والتى تدعو إلى الرجعية والتخلف ، بل وتدمر الأوطان وبث روح الفتن والفرقة بين أبناء الوطن الواحد.