تعليق مثير للإعلامي اللبنانى "نيشان" على حادث كنيسة حلوان الإرهابى

علق الإعلامى اللبنانى نيشان على الحادث الإرهابى الخسيس الذى استهدف كنيسة مارمينا بمدينة حلوان جنوب القاهرة وأسفر عن استشهاد 10.



وكتب "نيشان" على موقع التدوينات القصيرة "توتير" تغريدة قائلا: "مجدّدًا، هجوم مسلَّح على #كنيسة هذه المرّة في #حلوان #القاهرة".



وأضاف "نيشان" قائلا: "نشاهد، ننفعل، نغضب، نستنكر، ونترحّم ..نتفاعل بالكلمات .. لا شيءَ معي إلا... الكلمات".



