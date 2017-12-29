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النمنم: من الضروري تفكيك أفكار الإرهابيين المتطرفة بإرساء مفهوم الوطن..فيديو

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 03:07 م
حلمي النمنم وزير
حلمي النمنم وزير الثقافة
فاطمة رضا
قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة، إن إحباط حادث كنيسة مارمينا الإرهابي بحلوان، صباح اليوم الجمعة، يعكس مدى يقظة رجال الأمن في التعامل مع تلك العمليات الإرهابية، مشددًا على ضرورة تفكيك الأفكار الضالة التي تقوم عليها مناهج هؤلاء العناصر الإرهابية.

وأضاف "النمنم"، في مداخلة هاتفية، لفضائية "أكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن مثل هذه الجماعات الإرهابية لا تعرف معنى الوطن والمواطنة، موضحًا أن الوزارة تقوم بجهود حسيسة لإرساء مفاهيم مثل الدولة الوطنية والمواطنة لدحر الفكر المتطرف.

وأشار إلى الأمية الثقافية ليست مقتصرة على القرى والنجوع الفقيرة فقط بل تمتد للمتعلمين أيضًا.

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