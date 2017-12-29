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أخبار البلد

العراق يدين الهجوم الإرهابي على الكنيسة

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 02:56 م
هجوم كنيسة مارمينا
هجوم كنيسة مارمينا اليوم
ا ش ا
أدان العراق الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم الجمعة كنيسة (مارمينا) بحلوان.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد محجوب، إدانة بلاده هذا الاعتداء الإرهابي، الذي أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين، واستهدف ترويع جموع المصلين والمحتفلين بأعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

وأكد المتحدث، في بيان أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقي، تضامن بلاده مع مصر في حربها ضد الإرهاب، الذي لا يراعي حرمة لدين ويسفك دماء الأبرياء، مجددا موقف العراق الثابت بنبذ العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره، وضرورة تكثيف الجهود لتجفيف منابع الإرهاب والقضاء على مدارس الفكر المتطرف، الذي أنتج هذه العقول المريضة، التي تهدد أمن المنطقة والعالم.

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