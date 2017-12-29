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محافظات

غدا..بدء امتحانات النقل بجميع المراحل الدراسية في المنيا

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 03:18 م
صدى البلد
ايمن يونس
أعلن محمد محمود عزب وكيل وزارة التربية والتعليم في المنيا،عن انتهاء كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول 2017/2018 لمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، والتي ستبدا غدًا السبت.

وقال عزب، إن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات في المرحلة الإبتدائية 549547 طالب، والمرحلة الإعدادية 205128 والإعدادي المهني 3288، والمرحلة الثانوية 61090 طالب. وبالنسبة للتعليم الفني، يبلغ عدد الطلاب المتقدمين 27954 طالب، منهم 1656 بالتعليم الفندقي نظام الخمس سنوات، والتعليم الصناعي نظام الثلاث سنوات مزدوج ومهنى 47201، وطلاب التعليم الصناعي نظام الخمس سنوات 600 طالب، والتعليم الزراعي نظام الثلاث سنوات 21525 طالب.

وأضاف وكيل تعليم المنيا، أن المديرية اتخذت كافة الإجراءات من أجل انتظام عملية سير الامتحانات على الوجه الأمثل، وتم التشديد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية التي تنظم العملية الامتحانية.

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