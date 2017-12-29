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ديني

مفتي الجمهورية: المعتدي على كنيسة "مارمينا" بحلوان خصيم للنبي

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 02:46 م
صدى البلد
محمد شحتة
أدان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، العملية الإرهابية الغادرة التي استهدفت كنيسة "مارمينا" بحلوان اليوم، ما أسفر عن وفاة 6 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين.

وأكد مفتي الجمهورية- في بيان له- أن من يعتدي على الكنائس ويروع الآمنين فيها هو خصيم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال: "من آذى ذميًا فأنا خصمه، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة".

وشدد المفتي على أن ما قامت به جماعات التطرف والإرهاب حرام شرعًا ومخالف للمقاصد العليا للشريعة التي دعت إلى حفظ الأنفس، وجعلت حرمة الدماء أشد من حرمة الكعبة المشرفة.

ودعا فضيلة المفتي المصريين جميعًا إلى التصدي للإرهاب الغادر الذي لا يفرق بين مسلم ومسيحي، بل كل هدفهم سفك الدماء واضطراب المجتمعات وخراب البلاد، بأي طريقة ومهما كانت الوسيلة.

وتوجه المفتي بخالص العزاء للبابا تواضرس - بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية - ولأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، وأن يحفظ الله مصر والمصريين.

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