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محافظات

محافظ المنيا يتفقد أعمال بناء سور دير أبوفانا بملوي

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 03:04 م
صدى البلد
ايمن يونس
تفقد عصام البديوى محافظ المنيا أعمال بناء سور حول الحرم الأثري لدير أبو فانا بقرية قصر هور بملوى، والذي يضم الكنيسة الأثرية ومنطقة الحفائر التابعتين لوزارة الآثار،وكان فى استقباله الأنبا ديمتريوس أسقف عام ملوي وأنصنا والأشمونين.

رافق المحافظ إبراهيم العربى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى وعدد من القيادات الأمنية ،وتابع المحافظ أعمال البناء،ووجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى بتذليل آى عقبات تعوق سير البناء.

واشار المحافظ إلى أن الجميع فى محافظة المنيا يقف صفًا واحدًا ضد قوى الشر التى تحاول خلق الفتن والنيل من أمتنا ، مؤكدا أن روح الأخوة التى يتميز بها الشعب المصري سوف تنتصر فى النهاية.

كما تفقد المحافظ الدير الأثرى الذي يرجع إلى القرن الرابع عشر الميلادي ويضم كنيسة أثرية ترجع للقرن السادس الميلادي ، وقدم المحافظ التهنئة للقساوسة والأخوة المسيحيين بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد .

كانت مطرانية ملوي للأقباط الأرثوذكس في المنيا، أشادت في بيان سابق، بجهود ودور الأجهزة الأمنية ومحافظ المنيا عصام البديوي، في إنهاء العديد من المشكلات والعمل الدؤوب لخدمة الكنيسة القبطية وخاصة بعد إنهاء أزمة إنشاء سور دير أبوفانا بقرية "قصر هور".

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