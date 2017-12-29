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برلمان

مارمينا حلوان .. برلمانى: يقظة رجال الشرطة حالت دون وقوع كارثة كبرى

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 03:34 م
صدى البلد
أمينة الدسوقى
أدان الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، العمل الإرهابى الذى استهدف كنيسة مارمينا بحلوان، والذى راح ضحيته 10 شهداء وعدد من المصابين، لافتا إلى أن هذا الحادث جاء متزامنا مع احتفالات المصريين بالعام الجديد وأعياد الأخوة الاقباط وهو ما يتبعه الإرهابيون لسعيهم لتعكير صفوها.

وقال "أبوالعلا" فى بيان اليوم، أن يقظة رجال الشرطة حالت دون وقوع كارثة كبرى ومحاولة الارهابين اقتحام الكنيسة وزيادة اعداد الشهداء وإحباط العملية الإرهابية، مضيفا أنه يتعين على جموع المصريين الاحتشاد خلف مؤسسات الدولة فى مواجهتها ضد الإرهاب والاصطفاف من أجل القضاء على الارهاب ومواجهته.

وقال عضو مجلس النواب، إن "هناك من علامات الاستفهام حول مشروع الكونجرس الأمريكي بتشريع قانون لحماية الأقباط فى مصر، وبين العمليات الارهابية التى تستهدف الكنائس خلال الفترة الأخيرة واستغلال هذا لتشريع من جانب الجماعات الإرهابية".

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