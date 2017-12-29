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أخبار البلد

وزيرا الصحة والاتصالات يبحثان ميكنة الخدمات بقانون التأمين الصحي الجديد‎

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 03:01 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر و محمود نوفل
استقبل الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث آليات ميكنة الخدمات الصحية بقانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

واستعرض"عماد"، الملامح الأساسية من النظام الجديد، وخطواته، ومراحل تطبيقه، كما أستعرض ربط الوحدات الصحية التي ستقدم الخدمة الأولية، بكافة المستشفيات الجاري اعتمادها لدخولها في النظام الجديد بشبكة ربط، ونظام مميكن واحد، على مستوى الجمهورية.

وأوضح وزير الصحة والسكان أن التحدى الأكبر هو تطبيق القانون على أرض الواقع وبخطوات تنفيذية سريعة، مشيرًا إلى أن آخر زيارة لمحافظة بورسعيد تضمنت مراجعة أهم خطوات الميكنة وتنفيذ ما يعرف بدورة المريض التي تبدأ باستقباله في وحدات الرعاية الصحية الموزعة على جميع المحافظة، حيث من المنتظر أن تخدم كل وحدة صحية ٤ آلاف أسرة، ومتوسط تكوين كل أسرة ٥ أفراد .

وأضاف وزير الصحة، ان دور الاستقبال في الوحدة الصحية هو التأكد من المريض عن طريق بصمة اليد أو الوجه وهي أولى خطوات الميكنة ويتبعها الملف الطبي الخاص له ليتمكن الطبيب من معرفة بياناته وتاريخه المرضي، مؤكدا انه سيكون هناك شبكة داخليه في الوحدات الصحية والمستشفيات للاستغناء عن الورقيات الروتينية في جميع الفحوصات الطبية من تحاليل واشعة، كما سيحصل المريض على الدواء أيضا من خلال الشبكة الإلكترونية "اونلاين" وستصبح إجراءات الدفع من خلال مطالبة الوحدة أو المستشفى من هيئة التمويل مباشرة.

ومن جانبه أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن هناك قاعدة بيانات كاملة وجاهزة ل ٨٨ مليون مواطنا حتى الان، لافتا إلى أنها ستساهم بشكل كبير فى تسهيل إجراءات الميكنة سريعا، كما سيتم تطبيق الكارت الذكي للتعريف والذي يحمل الرقم القومي للمواطن.

ولفت الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزيران ناقشا إمكانية عمل مذكرة تفاهم بين وزارتي الصحة والسكان ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى هذا الصدد، لافتا إلى أنه فور الانتهاء من بنودها والاتفاق عليها سيتم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة على بدء التنفيذ.

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