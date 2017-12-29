بالصور.."فوفانا" يتقدم بهدف مبكر لنادي مصر على سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 6

تلقى فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا، هدفا مبكرا من نظيره فريق "إف سي مصر"،في الدقيقة السادسة من الشوط الأول، عن طريق المحترف الغيني "فوفانا"، وذلك في المباراة المقامة حاليا في إطار الجولة الرابعة عشرة من عمر منافسات دوري الدرجة الثانية المصري.



ويدخل نادي سيراميكا المباراة وهو وصيف المجموعة الثانية برصيد 24 نقطة، بينما يحتل "اف سي مصر" ،المركز السابع برصيد 18 نقطة فقط.



وتنقل قناة "صدى البلد" 2" بثا مباشرا للمباراة.