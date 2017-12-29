انتحار فتاة مصابة بالاكتئاب في الإسماعيلية

لقت فتاة عشرينية في الإسماعيلية، مصرعها بعد شنق نفسها، إثر إصابتها باكتئاب حاد نتيجة تعرضها لضغط نفسي.



وتلقي اللواء محمد علي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من مركز شرطة القنطرة، يفيد بوصول ليلي. ا. ر، 19 عاما، طالبة في الصف الثالث بمدرسة التمريض الثانوية بالقنطرة شرق، جثة هامدة، إلى مشرحة مستشفى القنطرة شرق المركزى، بعد أن شنقت نفسها بحبل.



وأكدت التحريات المبدئية للحادث، مرور الفتاة بأزمة نفسية بسبب بعض الضغوط، لم تكشف عنها المصادر.



تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة والتي وجهت بانتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي علي الفتاة وكشف أسباب الوفاة، كما وجهت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، بتكثيف التحريات حول الواقعة وظروف ملابساتها.