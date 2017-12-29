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أخبار البلد

الخارجية العراقية تدين حادث مارمينا حلوان

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 03:01 م
وزارة الخارجية العراقية
وزارة الخارجية العراقية
ميس رضا
أدانت وزارة الخارجية العراقية، الاعتداء الإرهابي الذي استهدف كنيسة مارمينا بحلوان في جمهورية مصر العربية الشقيقة، ما أسفر عن سقوط ضحايا وترويع جموع المصلين والمحتفلين بأعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية من الأخوة المسيحيين.

وقدمت الخارجية العراقية، خالص تعازيها ومواساتها، لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع جميع المبادئ الدينية والإنسانية والأخلاقية.

وأكدت الوزارة تضامنها مع مصر في حربها ضد الإرهاب المسعور الذي لا يراعي حرمة دين أو معتقد ويوغل في دماء الأبرياء، وجددت موقف العراق الثابت الذي حارب الإرهاب وانتصر عليه بنبذ العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود لتجفيف منابعه والقضاء على مدارس الفكر المتطرف الذي أنتج هذه العقول المريضة التي تهدد أمن المنطقة والعالم.

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