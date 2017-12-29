ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

إنقاذ 6 أشخاص انهار عليهم بئر صرف صحي بأسيوط .. صور

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 04:12 م
صدى البلد
إيهاب عمر

تمكنت قوات الانقاذ البري اليوم الجمعة من انقاذ 6 أشخاص انهار عليهم بئر صرف صحي بقرية بهيج في مركز أسيوط.

وتلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط إخطارا من ادارة شرطة النجدة يفيد انهيار بئر صرف صحي على 6 أشخاص اثناء قيامهم بحفرها بقرية بهيج.

وعلى الفور انتقل الى موقع الحادث اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، والعميد أحمد التوني مدير إدارة المرور بأسيوط، والعقيد صلاح مشعال مأمور مركز شرطة أسيوط وقوات الحماية المدنية والانقاذ البري.

وفرضت كردون امني بمحيط موقع الحادث.

وبالفحص تبين قيام " س. م. ح " فلاح ومقيم بذات الناحية بحفر بئر صرف صحي أمام منزله بعمق حوالي 10 أمتار تقريبًا بمساعدة 5 من أقاربه مقيمين بذات الناحية و خلال ذلك إنهار البئر وانهالت عليهم الأتربة والرمال.

وتمكنت قوات الانقاذ البري من انتشالهم من أسفل الرمال والأتربة وتقديم الإسعافات اللازمة لهم دون وفيات.
إنقاذ 6 أشخاص انهار عليهم بئر صرف صحي بأسيوط .. صور
إنقاذ 6 أشخاص انهار عليهم بئر صرف صحي بأسيوط .. صور
إنقاذ 6 أشخاص انهار عليهم بئر صرف صحي بأسيوط .. صور
إنقاذ 6 أشخاص انهار عليهم بئر صرف صحي بأسيوط .. صور
إنقاذ 6 أشخاص انهار عليهم بئر صرف صحي بأسيوط .. صور
إنقاذ 6 أشخاص انهار عليهم بئر صرف صحي بأسيوط .. صور
إنقاذ 6 أشخاص انهار عليهم بئر صرف صحي بأسيوط .. صور
إنقاذ 6 أشخاص انهار عليهم بئر صرف صحي بأسيوط .. صور
إنقاذ 6 أشخاص انهار عليهم بئر صرف صحي بأسيوط .. صور

ترشيحاتنا

طبيب الساحر التركي: عالجناه بمصل مصري أنقذ حياته .. فيديو

نجل عبد الناصر يكشف معلومات جديدة عن حادث المنشية.. فيديو

قرار عاجل من وزيرة الصحة بشأن مصاريف الدراسات العليا للأطباء

شاهد.. محمد صلاح ينشر صورة جديدة في جزر المالديف

رئيسة كرواتيا احتضنت 467 شخصا خلال المونديال

الحبس سنة لـ البلتاجي لإهانة المحكمة في قضية التخابر مع حماس

5 أطعمة هامة تقضي على سموم وبكتيريا القولون

إسماعيل يوسف ينعى سيف العماري برسالة مؤثرة

بث مباشر .. مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسى ونظيره السودانى

لهيطة يتبرأ من أزمة تصوير المنتخب بـ القبض على إسلام الشاطر

ليفربول يسخر من لاعبي الدوري الإنجليزي بسبب محمد صلاح .. صور

لحظة فتح تابوت الإسكندرية الغامض وماذا وجدوا بداخله..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حفل افتتاح مهرجان المسرح القومى

تعلمي طريقة تنسيق الستائر على الدهانات والأثاث.. صور

تصاميم ونصائح تمنحك مساحة أكبر فى المطبخ.. صور

لحظة فتح تابوت الإسكندرية الغامض وماذا وجدوا بداخله..صور

ننشر صور زيارة الرئيس السيسي للسودان

فيديو

وزير الرياضة عن الأهلي والزمالك: محدش مع حد ضد حد.. فيديو
منى عمر تكشف ما يدور خلال القمم الرئاسية.. فيديو
هنا الزاهد تدخل في نوبة بكاء على الهواء.. فيديو
وزير الشباب: الرياضة استثمار كبير لا يفهمه سوى القليل.. فيديو
هنا الزاهد تشتكي من كثرة العرسان.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟