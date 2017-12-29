إنقاذ 6 أشخاص انهار عليهم بئر صرف صحي بأسيوط .. صور



تمكنت قوات الانقاذ البري اليوم الجمعة من انقاذ 6 أشخاص انهار عليهم بئر صرف صحي بقرية بهيج في مركز أسيوط.



وتلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط إخطارا من ادارة شرطة النجدة يفيد انهيار بئر صرف صحي على 6 أشخاص اثناء قيامهم بحفرها بقرية بهيج.



وعلى الفور انتقل الى موقع الحادث اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، والعميد أحمد التوني مدير إدارة المرور بأسيوط، والعقيد صلاح مشعال مأمور مركز شرطة أسيوط وقوات الحماية المدنية والانقاذ البري.



وفرضت كردون امني بمحيط موقع الحادث.



وبالفحص تبين قيام " س. م. ح " فلاح ومقيم بذات الناحية بحفر بئر صرف صحي أمام منزله بعمق حوالي 10 أمتار تقريبًا بمساعدة 5 من أقاربه مقيمين بذات الناحية و خلال ذلك إنهار البئر وانهالت عليهم الأتربة والرمال.



وتمكنت قوات الانقاذ البري من انتشالهم من أسفل الرمال والأتربة وتقديم الإسعافات اللازمة لهم دون وفيات.