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برلمان

رياضة "النواب": مرتكبو حادث كنيسة مارمينا حلوان "خوارج"

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 04:10 م
صدى البلد
فريدة على - ماجدة بدوى - محمود ابراهيم
وصف المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مرتكبى الحادث الإرهابى الذى تعرضت له كنيسة مارمينا بحلوان بـ"الخونة والخوارج"، وأنهم لا ملة لهم ولا دين ولا وطن لهم.

وأشاد "عامر" فى بيان صادر عنه، بتمكن الأجهزة الأمنية من إحباط محاولة تفجير الكنيسة، عقب محاولة اقتحامها من قبل إرهابيين والقبض على الإرهابي مرتكب الواقعة، وبحوزته سلاح آلي و5 خزن الي، و150 طلقة، بالإضافة إلى قنبلة، قبل إلقائها على الكنيسة.

وتقدم "عامر" بخالص العزاء لأسر شهداء هذا الحادث، داعيًا المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته، وأن يمن بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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