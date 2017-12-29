"أنطوي" يقود هجوم مصر المقاصة أمام الاتحاد السكندري اليوم

أعلن عماد سليمان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، تشكيلة فريقه لمباراة الاتحاد السكندري، التي ستنطلق في تمام الساعة الثالثة على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر بالدوري.



وضم تشكيل فريق المقاصة كلا من:



حارس مرمى: محمد صبحي

دفاع: أحمد محسن _ رجب نبيل _ أحمد سامي _ عمر رجب

وسط: وليد عادل – صلاح ريكو – محمد مسعد – باولن فوفي – عماد فتحي

هجوم: جون أنطوي



ويتواجد على دكة البدلاء محمود حمدي حارس مرمى، محمود حمادة - محمد أبو سريع - هاني سعيد - إسلام جابر - مروان حمدي - كريم ممدوح.

