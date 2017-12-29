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شاهد.. لقطات من أمام مستشفى النصر المستقبلة لمصابي حادث كنيسة حلوان الإرهابى

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 02:59 م
صدى البلد
فاطمة رضا
عرضت فضائية "أكسترا نيوز"، لقطات حية من امام مستشفى النصر بحلوان، التي استقبلت مصابي حادث كنيسة مارمينا الإرهابي.

ووقع، صباح اليوم الجمعة، هجوم إرهابي على كنيسة مارمينا بحلوان، ما نتج عنه سقوط 9 شهداء، و5 مصابين، والذي يتزامن مع إقتراب الاحتفالات برأس السنة الميلادية الجديدة 2018، ما استدعى تعامل قوات الأمن مع الحادث، واحباطه، والقبض على الإرهابي المتسبب في هذا الهجوم، فضلًا عن تمشيط المنطقة وملاحقة الإرهابيين الهاربين.

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