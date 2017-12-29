سليمان شفيق: الإرهاب يستهدف دور العبادة بعد فشل المواجهة مع الجيش

أدان سليمان شفيق، الكاتب والباحث، الحادث الإرهابى الخسيس الذى استهدف كنيسة مارمينا بمنطقة حلوان صباح اليوم الجمعة واسفر عن استشهاد ضابط ومجندين و5 مدنيين، لافتًا إلى أن الحادث الخسيس لن ينال من عزيمة وإرادة المصريين.



وأوضح "شفيق"، فى تصريحات خـاصة لـ"صدى البلد"، أن الحادث نفذته ذئاب إرهابية منفردة وانتقلت المواجهة من قوات الأمن للمجال الحيوي للحادث بعدما كانت تنفذ هذه العناصر الإرهابية عملياتها الخسيسة داخل دور العبادة وهذا يدل على ضعفهم الشديد.



ونوه "الكاتب والباحث"، الى أن جماعات الإخوان هى من تقود تخطيط هذه الهجمات الإرهابية على دور العبادة بعد فشل مواجهتهم مع القوات المسلحة، مشيرًا إلى أنهم يستهدفون اسقاط النظام السياسي.



