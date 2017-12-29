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أخبار العالم

الجيش السوري يستعيد السيطرة على قرية "أبو دالي" بريف حماة

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 03:37 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ا ش ا
استعادت قوات الجيش السوري، اليوم الجمعة، السيطرة على قرية أبو دالي بريف حماة الشمالي الشرقي، بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة فيها.

وأوضح مصدر عسكري سوري - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية - أن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة واصلت عملياتها على تجمعات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة بريف حماة الشمالي الشرقي، استعادت خلالها السيطرة على قرية (أبو دالي) بعد القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين وتدمير أسلحتهم.

أشار المصدر إلى أن عناصر الهندسة تقوم بتمشيط القرية لتفكيك الألغام والمفخخات التي زرعها الإرهابيون فيها لإعاقة تقدم وحدات الجيش ولإيقاع أكبر الأضرار في ممتلكات الأهالي ومنازلهم.
وتنفذ وحدات من الجيش السوري منذ نحو شهرين عملية عسكرية في المنطقة الممتدة بين أرياف حماة وادلب وحلب، لاجتثاث إرهابيي جبهة النصرة، أسفرت عن السيطرة على العديد من القرى والبلدات بعد تكبيد التنظيم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

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