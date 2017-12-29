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رياضة

"مانوتشو وجدو" على رأس تشكيلة هجوم الاتحاد السكندري أمام المقاصة

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 03:03 م
مانوتشو
مانوتشو
مايكل رزق
أعلن الإسبانى "خوانخو ماكيدا" المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندري، تشكيل فريقه لمواجهة مصر المقاصة التي تنطلق في الثالثة عصر اليوم على ملعب ستاد الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: الهانى سليمان.
خط الدفاع: مروان النجار - محمد عطوة - محمد بازوكا - محمود شعبان.
خط الوسط: نور السيد - عاشور الأدهم - خالد الغندور - أحمد الألفى.
خط الهجوم: مانوتشو - محمد جدو.

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