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أخبار العالم

الأردن يدين هجوم كنيسة مارمينا..ويؤكد: نتضامن مع مصر ضد الإرهاب

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 03:01 م
صدى البلد
أحمد قاسم
أدانت الحكومة الأردنية الهجوم الإرهابي الخسيس الذي استهدف اليوم الجمعة كنيسة مارمينا في مدينة حلوان، وأسفر عن استشهاد عشرة اشخاص واصابة خمسة آخرين.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن "وزير الدولة الأردني لشئون الإعلام، محمد الموني، ندد بالأعمال الإجرامية التي تنفذها العصابات الارهابية التي تستهدف المواطنين الأبرياء واصفا استهداف الكنيسة بأنه عمل إجرامي، وأن أماكن ودور العبادة لها حرمة ولا يجوز استهدافها من اي كان وتحت أي ذريعة".

وأضافت الوكالة أن "المومني أكد موقف الأردن الثابت والداعي إلى ضرورة تكاتف الجميع في مواجهة الإرهاب مشيدًا بجهود الأجهزة الأمنية المصرية في إحباطها المحاولة الاجرامية التي كان من الممكن أن تؤدي إلى نتائج كارثية وتوقع المزيد من الضحايا".

وشدد المومني على وقوف الأردن وتضامنه مع حكومة مصر وشعبها، معربًا تعازي الحكومه الأردنية للشعب المصري وأسر وأهالي الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين .

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