"القومي لحقوق الإنسان": مصر مصممة على اجتثاث الإرهاب من جذوره

قال محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إن الدولة المصرية تزداد عزمًا وإصرارًا، يوما بعد يوم، على ضرورة اجتثاث الإرهاب من منابعه واقتلاعه من جذوره، متطلعة إلى استكمال مسيرة التنمية والتقدم والحداثة التي تضعها في أوائل الدول المتقدمة.



ولفت فايق، إلى أن الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت البلاد في الآونة الأخيرة، تؤكد أهمية وصواب الرؤية المصرية المتمثلة في ضرورة التعاون الدولي للقضاء على الإرهاب ومقاطعة الدول الراعية له والتي تسانده.



وأعرب عن ثقته، أن مصر قادرة باصطفاف شعبها على المضي قدما في المواجهة من أجل القضاء على الإرهاب الذي لا دين له ولا وطن.