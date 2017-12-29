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ديني

بعد حادث مارمينا بحلوان.. شيخ الأزهر يدعو المسلمين للاحتفال بعيد ميلاد المسيح

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 03:11 م
صدى البلد
محمد شحتة
أدان الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف، صباح اليوم الجمعة، كنيسة مارمينا في مدينة حلوان، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، من رجال الشرطة والإخوة الأقباط.

وشدد الإمام الأكبر على أن تكرار تلك الهجمات الإرهابية النكراء التي تستهدف الإخوة الأقباط في أيام الأعياد أصبح مفضوح الأهداف، وأنها تستهدف الوطن ووحدته، أكثر ما تستهدف أتباع هذا الدين أو ذلك، موكدًا أن الرد الموجع عليها يكون بإفشال أهدافها، والتمسك أكثر بروح الحب والمودة التي تجمع المسلمين والمسيحيين.

ودعا "الطيب"، جميع أبناء الشعب المصري إلى التصدي لهذا المخطط الخبيث، وجعل هذه الأيام الطيبة، فرصة لتأكيد ذلك، من خلال مشاركة المسلمين إخوانهم الأقباط في الاحتفال بذكرى ميلاد المسيح عليه السلام.

وتقدم الإمام الأكبر بخالص العزاء لأسر الضحايا، داعيا الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بعاجل الشفاء.

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