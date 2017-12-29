اشتباكات عنيفة بين مليشيات الحوثي الإرهابية والقبائل في محافظة ذمار اليمنية

اندلعت اشتباكات عنيفة بين مليشيات الحوثي الإرهابية والقبائل في محافظة ذمار شرق اليمن، وذلك على خلفية سعي الحوثيين إلى فرض التجنيد الإجباري على أبناء القبيلة.



ونقلت قناة (سكاي نيوز) عن مصادر يمنية محلية قولها اليوم /الجمعة/ إن أبناء القبائل في محافظة ذمار رفضوا التجنيد الإجباري لمليشيات الحوثي، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين الطرفين.



وكانت مصادر محلية يمنية قد أفادت - في وقت سابق - بأن قادة ميليشيات الحوثي في محافظة ذمار يفرضون التجنيد الإجباري بقوة السلاح على أبناء المحافظة مع اقتراب قوات الجيش الوطني منها.