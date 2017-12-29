إنشاء مرصد المرأة المصرية لمتابعة جهود تمكين السيدات

أنشأ المجلس القومي للمرأة "مرصد المرأة المصرية" كآلية لمتابعة وتقييم جهود الجهات المختلفة في الدولة من أجل تمكين المرأة، والتأكد من مشاركتها فى التنمية.



يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، باعتبار "استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030"، التى أعدها، هى وثيقة العمل للأعوام القادمة، لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة فـى هذه الاستراتيجية، وذلك فى ضوء تحقيق الأهداف الإنمائية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



وأطلق المجلس المرحلة الأولى للمرصد ، من خلال تنظيم ورش عمل بعنوان " مرصد المرأة المصرية"، تستهدف تدريب رؤساء وحدات تكافؤ الفرص، والمعنيين بملف تمكين المرأة بالوزارات ، على آلية عمل المرصد ، وكيفية التعامل مع البيانات الواردة فيه ،وذلك على مدار أربعة أيام.



واستعرضت الدكتورة حنان جرجس نائبة المدير التنفيذى للمركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" استراتيجية تمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ ومحاورها ، ورؤيتها ، ومؤشرات قياس محاورها.



وأكدت "جرجس" أن المرصد عبارة عن موقع إلكترونى www.enow.gov.eg يعرض المؤشرات الواردة باستراتيجية تمكين المرأة ٢٠٣٠ ، بهدف رصد الوضع الحالى للمرأة المصرية ، ومتابعة وتقييم ما يتم تنفيذه الى جانب حصر وعرض جميع القوانين المتعلقة بالمرأة.



وأضافت، أن المؤشرات المتضمنة فى المرصد هى مؤشرات التنمية المستدامة المتعلقة بالمرأة، ومؤشرات متابعة استراتيجية التنمية المستدامة ومؤشرات مساندة، كما يتضمن المرصد مقارنة ما تحقق بما هو مستهدف من خلال تحليل وصفى حول إحصائيات المرأة، وجميع البيانات والمعلومات والدراسات والبحوث الداعمة لها، وجهود جميع مؤسسات الدولة فى دعم وتمكين المرأة المصرية.



فيما قدم بيتر ناجى مدير تكنولوجيا المعلومات بالمركز عرض للموقع الالكتروني لمرصد المرأة المصرية ، وكيفية التعامل مع البيانات والمعلومات الواردة ، وتطبيق عملى على كيفية استخدامه.